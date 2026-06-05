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Saokat Molla | চাকরি থেকে অপরের বউ, এরা সব চুরি করে, চুরিতে বাধা নেই...: সজল ঘোষ | #shorts
Saokat Molla | 'চাকরি থেকে অপরের বউ, এরা সব চুরি করে, চুরিতে বাধা নেই...': সজল ঘোষ | #shorts
Published: Jun 05, 2026, 11:45 PM IST
|
Updated: Jun 05, 2026, 11:45 PM IST
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Infidelity & Institutional Fraud: "From jobs to others' wives, they steal everything," slams BJP's Sajal Ghosh on Saokat Molla | #shorts
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