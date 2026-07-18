हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
All Party Meet | সর্বদল বৈঠকে কাকলি-সুদীপদের ডাক সরকারের | Zee 24 Ghanta
All Party Meet | সর্বদল বৈঠকে কাকলি-সুদীপদের ডাক সরকারের | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 18, 2026, 09:50 AM
|
Updated: Jul 18, 2026, 11:06 AM
join
share
All Party Meet | Government Invites Kakoli, Sudip and Other MPs to All-Party Meeting | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:11
All Party Meet | সর্বদল বৈঠকে কাকলি-সুদীপদের ডাক সরকারের | Zee 24 Ghanta
02:01
Rajib Banerjee | 'আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার ও জীবন শেষ করে দিয়েছে অভিষেক' | Zee 24 Ghanta
03:48
Suvendu Adhikari | Mamata Banerjee | প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিশানা শুভেন্দু অধিকারীর | Zee 24 Ghanta
04:29
Murshidabad Pool Car Incident | পুলকারকাণ্ডের তদন্তে কোন কোন দিকগুলি খতিয়ে দেখা হবে? | Zee 24 Ghanta
05:58
Steel Plant in Bankura | বাঁকুড়ায় স্টিল প্ল্য়ান্টের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী | Zee 24 Ghanta
04:24
Bratya Basu | Ritabrata Banerjee | ঋতব্রত শিবিরে এবার ব্রাত্য বসু? | Zee 24 Ghanta
07:39
Kunal Ghosh | Madan Mitra | 'মদন ইডির নোটিস পেয়ে গিয়েছে' বিধানসভায় মুখোমুখি কুণাল-মদন Zee 24 Ghanta
10:09
Murshidabad | কার গাফিলতিতে ঝড়ে গেল শিশুদের প্রাণ? | Zee 24 Ghanta
02:54
বাংলাদেশেও পাচার তৃণমূলের টাকা? পদ্মাপারে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অর্থ?
02:21
পুরী রথযাত্রায় বড় দুর্ঘটনা, ভিড়ের চাপে আহত বহু, মৃত কমপক্ষে ২
05:41
পাল্টে গিয়েছে বাংলার রথ, দিনভর রথবার্তার নানান কোলাজ মুখ্যমন্ত্রীর
00:54
প্রয়াত শ্রী নন্দকিশোর গোয়েনকা, সম্পন্ন শেষকৃত্য, শোকপ্রকাশ শাহের
Trending
News
Photos
Videos
অভিষেকের সেবাশ্রয়ে মারাত্মক অভিযোগ! তিন হাসপাতালে হানা, সিল করা হল একাধিক মেশিন
Diamond Harbour Police Raid
1 hr ago
2
৩২ বছরে এই প্রথম! ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে ব্রাত্য শহীদ রতন মণ্ডলের পরিবার? বিস্ফোরক অভিযোগ
21 July Shahid Diwas
1 hr ago
3
অনশনের ২১ দিনে পুলিস তুলল ওয়াংচুককে! সাতসকালে যন্তর মন্তর থেকে কোথায় নিয়ে গেল?
Sonam Wangchuk Hunger Strike
2 hrs ago
4
৪৮ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, অবশেষে মিলল খোঁজ! কোথায় গিয়েছিল দময়ন্তী?
Damayanti Sen
3 hrs ago
5
LIVE Update: নোটিশেও কাজ হয়নি, এবার অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়ে দিতে নামল বুলডোজার
West bengal
3 hrs ago