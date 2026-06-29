हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Jodhpur Park Boys School | অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের তুমুল ঝামেলা | Zee 24 Ghanta
Jodhpur Park Boys School | অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের তুমুল ঝামেলা | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 29, 2026, 11:40 AM
|
Updated: Jun 29, 2026, 11:40 AM
join
share
Jodhpur Park Boys' School | Heated Clash Between School Authorities and Parents | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
01:58
World Football Championship | বেঞ্চ থেকে বিশ্বরেকর্ড! প্রথম ফুটবলার হিসেবে মেসির মাইলস্টোন | Zee 24 Ghanta
03:08
World Football Championship | রোনাল্ডোকেও ছাপিয়ে গেলেন হ্যারি কেন! | Zee 24 Ghanta
02:29
World Football Championship | বিশ্বকাপে কি মেসি বনাম রোনাল্ডো ম্যাচ দেখা যাবে? | Zee 24 Ghanta
01:49
Cooch Behar | কোচবিহারে তৃণমূল কর্মীর কোমরে দড়ি, ডিম থেরাপি | Zee 24 Ghanta#zee24ghanta
00:53
Ketan Agarwal | কেতনের মৃত্যুর প্রতিবাদে পথে পরিবার #shorts
02:03
Jagannath Snan Yatra 2026 | ভক্তি ও বিশ্বাসের এক মহোৎসব, দেখে নিন জগন্নাথের স্নানযাত্রার ইতিহাস!
02:38
100 Days Work Scheme | দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর রাজ্যে ফের চালু ১oo দিনের কাজ | Zee 24 Ghanta
02:57
খুনে জিরো টলারেন্স! নিহতের মেয়েকে চাকরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
02:29
World Football Championship | কেন খেললেন না হালান্ড? | Zee 24 Ghanta
02:57
World Football Championship | বিশ্বকাপের মঞ্চে কান্নায় ভেঙে পড়লেন রামিন রেজাইয়ান! | Zee 24 Ghanta
02:16
World Football Championship | ফুটবল কি শুধু বড় আর শক্তিশালী দেশগুলোর জন্য? | Zee 24 Ghanta
04:17
Love Jihad | এবার বাংলায় লভ জিহাদের বিরুদ্ধে কড়া আইন!| Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
পুরসভার খাতায় ‘সম্পূর্ণ’, বাস্তবে উধাও! খড়্গপুরে কোটি টাকার রাস্তা-দুর্নীতি, সরব বি
Kharagpur Road Scam
1 hr ago
2
প্রাইভেট টিউশনে না পড়লে ফেল! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উড়িয়ে স্কুলে রমরমা কারবার
Chaos at Jodhpur Boys School
1 hr ago
3
ছোট্ট ভুলের সাংঘাতিক খেসারত! গাড়ি রিভার্স করার সময় বেপরোয়া SUV-র ধাক্কায় মৃত ৪
Saharanpur accident
2 hrs ago
4
মুখ্যমন্ত্রীর পা ছুঁয়েও শেষ রক্ষা হল না! ৭০ লক্ষর তোলাবাজি মামলা গ্রেফতার শামস ইকবাল
EX TMC Councillor Shams Ekbaal
2 hrs ago
5
মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলা! দুর্যোগের রক্তচক্ষুতে বাংলা, ৬০ কিমির ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি
West Bengal Weather Update
3 hrs ago