Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Weather Update | পুজোর আগে বৃষ্টির চোখরাঙানি! বাংলার কোন জেলায় জারি লাল সতর্কতা? | Zee 24 Ghanta

Weather Update | পুজোর আগে বৃষ্টির চোখরাঙানি! বাংলার কোন জেলায় জারি লাল সতর্কতা? | Zee 24 Ghanta

Published: Sep 23, 2026, 10:55 AM|Updated: Sep 23, 2026, 10:55 AM
Weather Update | Heavy Rain Threat Before Puja! Which Districts of Bengal Are Under Red Alert? | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

Weather Update | নিম্নচাপের দাপট শুরু বঙ্গে, কোন কোন জেলায় জারি কমলা সতর্কতা! | Zee 24 Ghanta
05:51
প্রার্থী জেলে, Nandigram-এ প্রচার শুরু কংগ্রেসের | Zee 24 Ghanta
02:12
Kolkata Metro Station Rename | মেট্রো স্টেশনের নামকরণে ব্যাক্তির নাম নিয়ে আপত্তি | Zee 24 Ghanta
03:17
Bhangar | শান্ত হচ্ছে না ভাঙড়! থানার সামনেই BJP-ISF সংঘর্ষ | Zee 24 Ghanta
02:28
Weather Update | অতি গভীর নিম্নচাপের প্রভাব! বাংলার কোন কোন জেলায় ভারী বৃষ্টি? | Zee 24 Ghanta
05:01
Pujo Asche | পুজোয় এক চুল ভুলও বরদাস্ত নয়! দুর্গাপুজোয় আদি ব্যাকরণে আত্মশুদ্ধি | Zee 24 Ghanta
02:38
LPG E-kyc | এখনও আধার যাচাই করেননি? INDANE কিন্তু বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল, এবার যা হবে...
03:38
Zubeen Garg | 'অনেকেই জুবিনকে ভুল বুঝেছিল, এখন বুঝছে ওঁর কথাগুলোর আসল অর্থ'
19:18
Goghat Madrasa | গোঘাটে মাদ্রাসার অস্তিত্ব নেই, জমি এখন ধানজমি! | Zee 24 Ghanta
04:39
Mamata Banerjee | 'নন্দীগ্রামে কংগ্রেসে প্রার্থীকে সমর্থন' | Zee 24 Ghanta
34:43
Weather Alert | সেপ্টেম্বর শেষে, আশ্বিনের শুরুতেই ডুবিয়ে দেবে নিম্নচাপ? | Zee 24 Ghanta
06:05
'বিজেপি একটা রাষ্ট্রবাদী, জাতীয়তাবাদী, ভারতীয় দল', প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে যা বলছেন Tapas Roy...| Zee 24 Ghanta
03:15

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গভীর রাতে নয়; ভয়াল নিম্নচাপের ল্যান্ডফল অনেক আগেই, জানা গেল সময়
2
3
4
5