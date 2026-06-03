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Partha Chatterjee | 'শুভেন্দু থাকলে দলটা ভরাডুবি না হয়ে সংগঠিত থাকত...' | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 03, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:30 PM IST
Partha Chatterjee | 'If Suvendu were there, the party would be organized instead of collapsing...' | Zee 24 Ghanta

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