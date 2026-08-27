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Nepal disaster | নেপালের বিপদে পাশে ভারত, পাঠানো হল ১০ টন ত্রাণ সামগ্রী | Zee 24 Ghanta
Nepal disaster | নেপালের বিপদে পাশে ভারত, পাঠানো হল ১০ টন ত্রাণ সামগ্রী | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 27, 2026, 10:30 AM
|
Updated: Aug 27, 2026, 11:07 AM
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Nepal Disaster | India Stands by Nepal, 10 Tonnes of Relief Supplies Sent | Zee 24 Ghanta
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