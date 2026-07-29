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Assam Floods | বন্যাকবলিত এলাকা থেকে ৪৫৮ জনকে উদ্ধার বায়ুসেনার | Zee 24 Ghanta
Assam Floods | বন্যাকবলিত এলাকা থেকে ৪৫৮ জনকে উদ্ধার বায়ুসেনার | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 29, 2026, 11:00 AM
|
Updated: Jul 29, 2026, 11:11 AM
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Assam Floods | Indian Air Force rescues 458 people from flood-hit areas | Zee 24 Ghanta
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