हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
পুজো পরিক্রমায় কোটি টাকার দুর্নীতি! সকাল ১০টায় সিজিওতে Indranil Sen | Zee 24 Ghanta
পুজো পরিক্রমায় কোটি টাকার দুর্নীতি! সকাল ১০টায় সিজিওতে Indranil Sen | Zee 24 Ghanta
Published: Sep 30, 2026, 09:25 AM
|
Updated: Sep 30, 2026, 09:25 AM
join
share
Multi-crore corruption in puja parikrama! Indranil Sen at CGO at 10 AM
Recommended Videos
03:38
SRFTI Update | রবিবারের তুমুল উত্তেজনার পর আজ কী ছবি SRFTI-এ? | Zee 24 Ghanta
03:32
Speed News | এক নজরে রাজনীতির খবর | Zee 24 Ghanta
05:18
Bank Strike | স্থগিত ৩ দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, UFBU-র তরফে বিবৃতি জারি | Zee 24 Ghanta
03:49
Gyanesh Kumar | কমিশনারের আছে রক্ষাকবচ, মামলার ভবিষ্যৎ কী? | Zee 24 Ghanta
03:49
উত্তরপাড়ায় কুণাল ঘোষের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম, কালো পতাকা!
03:16
Jalpaiguri | ফুঁসছে তিস্তা নদী, গজলডোবা ও কালিঝোড়া ব্য়ারেজ থেকে ছাড়া হচ্ছে জল
03:59
Durga Puja Weather Update | দুর্গাপুজো ভেস্তে দেবে বৃষ্টি! আবহাওয়ায় অশনি সংকেত
07:44
Gyanesh Kumar | ৪৮ ঘণ্টার ডেডলাইন, ইস্তফা না দিলে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি CJP-র | Zee 24 Ghanta
04:10
Milan Pradhan | মিলনের ‘ভোট-ভাগ্য’ নির্ধারণ! নজর আদালতের নির্দেশে | Zee 24 Ghanta
05:26
'উর্দি ছেড়ে দালালি কর,' পুলিসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে রেজিনগর থানার বাইরে ধরনা হুমায়ুনের
03:52
Face Licensing | মুখ বেচে কোটি কোটি টাকা ইনকাম! কীভাবে সম্ভব জানেন? Zee 24 Ghanta
02:40
Mahua Moitra | এবার চতুর্থবার, ফের হাজিরা এড়িয়ে গেলেন মহুয়া মৈত্র, কী জানালেন মেলে?
Trending
News
Photos
Videos
রোদঝলমলে আকাশে অশনিসংকেত! বাংলার দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্যোগ, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট
2
LIVE: কাশ্মীরে সেনার জোর ধাক্কা লস্করকে! পাহাড়ের দুর্গম ডেরায় খতম মোস্ট ওয়ান্টেড মুস
3
ভয়ংকর কাণ্ড কাশ্মীরে, সহকর্মীদের লক্ষ্য করে নির্বিচার গুলি, ঝাঁজরা ৪ সিআইএসএফ জওয়ান
4
অবশেষে কাবু বাল্মীকির বাঘিনী, বুধবার কপ্টারে বক্সায়, ২ তারিখ জঙ্গলে ছাড়বেন মুখ্যমন
5
বদলের বাংলায় ধুমধাম করে গো মাতা পুজন, আয়োজনের প্রাণপুরুষ এক সংখ্যালঘু