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Abhishek Banerjee | যত দোষ অভিষেকের? দায় এড়াতে পারেন মমতা? | Zee 24 Ghanta
Abhishek Banerjee | যত দোষ অভিষেকের? দায় এড়াতে পারেন মমতা? | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 08, 2026, 12:00 AM IST
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Updated: Jun 08, 2026, 12:00 AM IST
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Blame Game: Is Abhishek Banerjee solely responsible for the defeat, or can Mamata escape accountability? | Zee 24 Ghanta
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