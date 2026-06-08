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Abhishek Banerjee | যত দোষ অভিষেকের? দায় এড়াতে পারেন মমতা? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 08, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:00 AM IST
Blame Game: Is Abhishek Banerjee solely responsible for the defeat, or can Mamata escape accountability? | Zee 24 Ghanta

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