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Asansol Municipal Corporation | কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের পর এবার আসানসোলের মেয়র ঋতব্রত শিবিরে? | Zee 24 Ghanta
Asansol Municipal Corporation | কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের পর এবার আসানসোলের মেয়র ঋতব্রত শিবিরে? | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 07, 2026, 09:40 AM
|
Updated: Jul 07, 2026, 09:40 AM
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Asansol Municipal Corporation | After Kolkata’s former Mayor, is Asansol’s Mayor joining Ritabrata’s camp now? | Zee 24 Ghanta
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