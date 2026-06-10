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Aroop Biswas | 'উনি কি মেসির ছোট বেলার বন্ধু?' আদালতে অরূপের আইনজীবী কে প্রশ্ন বিচারপতির | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 10, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:20 PM IST
Aroop Biswas | “Is He Messi’s Childhood Friend?” — Judge Questions Aroop’s Lawyer in Court | Zee 24 Ghanta

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