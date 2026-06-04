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Mamata Banerjee | আরও খারাপ হচ্ছে তৃণমূলের অবস্থা! একা হয়ে যাচ্ছেন মমতা? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 04, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:10 PM IST
Mamata Banerjee | Is TMC’s Situation Getting Worse? Is Mamata Becoming Isolated? | Zee 24 Ghanta

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