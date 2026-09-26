/Jalpaiguri | ফুঁসছে তিস্তা নদী, গজলডোবা ও কালিঝোড়া ব্য়ারেজ থেকে ছাড়া হচ্ছে জল | Zee 24 Ghanta

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Jalpaiguri | ফুঁসছে তিস্তা নদী, গজলডোবা ও কালিঝোড়া ব্য়ারেজ থেকে ছাড়া হচ্ছে জল | Zee 24 Ghanta
Jalpaiguri | ফুঁসছে তিস্তা নদী, গজলডোবা ও কালিঝোড়া ব্য়ারেজ থেকে ছাড়া হচ্ছে জল | Zee 24 Ghanta
Published: Sep 26, 2026, 10:50 AM
|
Updated: Sep 26, 2026, 10:54 AM
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Jalpaiguri teesta river overflowing water release from barrages
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