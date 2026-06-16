Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /World Football Championship | জমজমাট ফুটবলের মহারণে জাপানের অভিনব উদ্যোগ | Zee 24 Ghanta

World Football Championship | জমজমাট ফুটবলের মহারণে জাপানের অভিনব উদ্যোগ | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 16, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:20 AM IST
World Football Championship | Japan's innovative initiative in the mega football clash | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

World Football Championship | জমজমাট ফুটবলের মহারণে জাপানের অভিনব উদ্যোগ | Zee 24 Ghanta
00:53
World Football Championship | ৯ বছর আগে ভারতীয় ফুটবল মাতানো ফুটবলার খেলবেন বিশ্বকাপ | Zee 24 Ghanta
00:43
World Football Championship | ISL খেলা কোন কোন ফুটবলার মহারণে? | Zee 24 Ghanta
00:54
Abhishek Banerjee | CID-র পর ED, রক্ষাকবচ ছাড়াই ED অফিসে হাজিরা অভিষেকের | Zee 24 Ghanta
03:46
Ananya Banerjee | অনন্যার ওয়ার্ড অফিসে উদ্ধার তোলাবাজির রেডচার্ট থেকে কন্ডোম! | Zee 24 Ghanta
05:00
Sabyasachi Dutta | একের পর এক সম্পত্তির হদিশ! সব্যসাচির ঘরে আর কত ধন-সম্পদ? | Zee 24 Ghanta
03:53
Suvendu Adhikari | মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে মমতার পরিবারের কাজরি! | Zee 24 Ghanta
10:44
NCPI | বাংলার সবচেয়ে বড় দল, NCPI-এর শিকড় কোথায়? | Zee 24 Ghanta
04:45
NCPI | সব ছেড়ে NCPI কেন? স্ট্যাটেজি নাকি ব্লান্ডার? | Zee 24 Ghanta
03:20
NCPI | বাংলার সবচেয়ে বড় দল NCPI? কীভাবে? | Zee 24 Ghanta
05:44
Suvendu Adhikari | মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে তৃণমূলের পরিচিতরা | Zee 24 Ghanta
18:28
NCPI | জাতীয় রাজনীতির আলোচনায় হাটগাছা | Zee 24 Ghanta
04:11

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘পাবলিক দারুণ টিপ করে কাঁচা ডিম ছুড়ছে!’ কুণাল-মহুয়াকে বেনজির কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের
dilip ghosh35 min ago
2
TMC Leader Kunal Ghosh1 hr ago
3
west bengal weather update today1 hr ago
4
Breaking news in bangla2 hrs ago
5
Sourav Ganguly FIRJun 15