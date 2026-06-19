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Jyotipriya Mallick | দলেপ সব পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 19, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:55 PM IST
Jyotipriya Mallick | Jyotipriya Mallick resigns from all party positions | Zee 24 Ghanta

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