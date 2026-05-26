Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Kalyan Banerjee | কাকলি ঘোষকে বেনজির আক্রমণ কল্যাণের | Zee 24 Ghanta

Kalyan Banerjee | কাকলি ঘোষকে বেনজির আক্রমণ কল্যাণের | Zee 24 Ghanta

Published: May 28, 2026, 12:05 AM IST|Updated: May 28, 2026, 12:05 AM IST
Kalyan Banerjee attacks kakoli ghosh dastidar

Recommended Videos

Kalyan Banerjee | কাকলি ঘোষকে বেনজির আক্রমণ কল্যাণের | Zee 24 Ghanta
18:25

Kalyan Banerjee | কাকলি ঘোষকে বেনজির আক্রমণ কল্যাণের | Zee 24 Ghanta

SPECIAL 24 | অনুপ্রবেশকারী সংকটে গোটা বিশ্ব, কেন অনুপ্রবেশে কড়াকড়ি প্রয়োজন? ডেমোগ্রাফির বিপদ
16:54

SPECIAL 24 | অনুপ্রবেশকারী সংকটে গোটা বিশ্ব, কেন অনুপ্রবেশে কড়াকড়ি প্রয়োজন? ডেমোগ্রাফির বিপদ

Arjun Singh | 'অভিষেক এখনও কেন জেলে যায়নি?' বিধানসভায় অর্জুন, দেখা হল জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গেও
03:34

Arjun Singh | 'অভিষেক এখনও কেন জেলে যায়নি?' বিধানসভায় অর্জুন, দেখা হল জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গেও

CM Suvendu Adhikari | অন্নপূর্ণার ফর্ম প্রকাশ! কোথায়, কীভাবে পাবেন? | Zee 24 Ghanta
16:49

CM Suvendu Adhikari | অন্নপূর্ণার ফর্ম প্রকাশ! কোথায়, কীভাবে পাবেন? | Zee 24 Ghanta

Kolkata School | ৫০০-১০০০ টাকার বিনিময়ে রেজাল্ট! স্কুলে পুলিস ডাকল অভিভাবকরা, তারপর...
02:28

Kolkata School | ৫০০-১০০০ টাকার বিনিময়ে রেজাল্ট! স্কুলে পুলিস ডাকল অভিভাবকরা, তারপর...

TMC News | বেসামাল তৃণমূল! ভরাডুবির পর মুখ খুলছেন অনেক নেতা | Zee 24 Ghanta
04:22

TMC News | বেসামাল তৃণমূল! ভরাডুবির পর মুখ খুলছেন অনেক নেতা | Zee 24 Ghanta

Annapurna Bhandar | অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য DBT লিঙ্কের দীর্ঘ লাইন! | Zee 24 Ghanta
02:32

Annapurna Bhandar | অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য DBT লিঙ্কের দীর্ঘ লাইন! | Zee 24 Ghanta

War Update | সুপার এল নিনোয় পুড়ছে ভারত! জোড়া সঙ্কটে আরও কি চাপ বাড়বে? | Zee 24 Ghanta
18:55

War Update | সুপার এল নিনোয় পুড়ছে ভারত! জোড়া সঙ্কটে আরও কি চাপ বাড়বে? | Zee 24 Ghanta

Dilip Mondal | পুরীর হোটেল থেকে আটক বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল | Zee 24 Ghanta
03:09

Dilip Mondal | পুরীর হোটেল থেকে আটক বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল | Zee 24 Ghanta

Jahangir Khan | জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ফলতা থানায় FIR | Zee 24 Ghanta
01:12

Jahangir Khan | জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ফলতা থানায় FIR | Zee 24 Ghanta

Census 2027 | ২০২৭-এর জনগণনার প্রস্তুতির বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার | Zee 24 Ghanta
02:06

Census 2027 | ২০২৭-এর জনগণনার প্রস্তুতির বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার | Zee 24 Ghanta

War Update | ফের যুদ্ধ, হরমুজ নিয়ে তীব্র সংকট, চাপ বাড়ছে আমাদেরও | Zee 24 Ghanta Digital
03:10

War Update | ফের যুদ্ধ, হরমুজ নিয়ে তীব্র সংকট, চাপ বাড়ছে আমাদেরও | Zee 24 Ghanta Digital

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পাঁজর ভাঙা, ফুসফুসে জমাট রক্ত; ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এল অনীক দত্তের মৃত্যুর কারণ

পাঁজর ভাঙা, ফুসফুসে জমাট রক্ত; ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এল অনীক দত্তের মৃত্যুর কারণ

Anik Dutta3 hrs ago
2

পুরোপুরি অদৃশ্য হবে সূর্য! মহাজাগতিক ক্ষণেই চলবে...NASA কী বলছে এখন?

Longest Solar Eclipse Of The Century keywords3:28 PM IST
3

'ডন ৩' ও রণবীর সিং সংঘাত: কেন খলনায়কের ভূমিকায় ফিল্ম ফেডারেশন?

Ranveer singh3:25 PM IST
4

দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন নিয়ে বিরাট আপডেট, ১০ কোচ নিয়ে যাত্রা শুরু এই রুটেই

India Hydrogen Fuel Train2:24 PM IST
5

অবিশ্বাস্য উপায়: আর হাজার হাজার টাকা এসির বিল নয়, মাত্র ৮০০তেই ঘর হবে বরফ ঠাণ্ডা

Roof Cooling DIY Hack Summer Heat Heat wave Cooling Tips Viral News AC Alternative Budget Hack Home Cooling India News Summer Tips Extreme Heat Viral Story Life Hack2:23 PM IST