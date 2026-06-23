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World Football Championship | বিশ্বকাপে মেতে উঠেছে কলকাতা! মেসি না নেইমার, কলকাতা কার পক্ষে? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 23, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:25 PM IST
World Football Championship | Kolkata is mesmerized by the World Cup! Messi or Neymar, who is Kolkata backing? | Zee 24 Ghanta

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