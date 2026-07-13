/Kolkata Metro | কলকাতায় মিলতে চলেছে স্বয়ংক্রিয় মেট্রো, কতটা সুবিধা মিলবে যাত্রীদের | Zee 24 Ghanta

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Kolkata Metro | কলকাতায় মিলতে চলেছে স্বয়ংক্রিয় মেট্রো, কতটা সুবিধা মিলবে যাত্রীদের | Zee 24 Ghanta
Kolkata Metro | কলকাতায় মিলতে চলেছে স্বয়ংক্রিয় মেট্রো, কতটা সুবিধা মিলবে যাত্রীদের | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 13, 2026, 04:45 PM
|
Updated: Jul 13, 2026, 04:49 PM
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Kolkata Metro | Kolkata to get automated Metro services—how will passengers benefit? | Zee 24 Ghanta
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