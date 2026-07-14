/Kolkata Waterlogged | ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে নয়াবাদে ১৪ দিন ধরে জমে পচা জল, দুর্গন্ধ, মশার উপদ্রব

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Kolkata Waterlogged | ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে নয়াবাদে ১৪ দিন ধরে জমে পচা জল, দুর্গন্ধ, মশার উপদ্রব
Kolkata Waterlogged | ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে নয়াবাদে ১৪ দিন ধরে জমে পচা জল, দুর্গন্ধ, মশার উপদ্রব
Published: Jul 14, 2026, 08:30 PM
|
Updated: Jul 14, 2026, 09:03 PM
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Kolkata Waterlogged nayabad area deplorable condition
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