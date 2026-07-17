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Kunal Ghosh | Madan Mitra | 'মদন ইডির নোটিস পেয়ে গিয়েছে' বিধানসভায় মুখোমুখি কুণাল-মদন Zee 24 Ghanta

Published: Jul 17, 2026, 04:50 PM|Updated: Jul 17, 2026, 04:50 PM
Kunal Ghosh | Madan Mitra | ‘Madan Has Received an ED Notice’ — Kunal and Madan Face Off in the Assembly | Zee 24 Ghanta

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