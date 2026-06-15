हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Swachh Bharat Mission | রাজ্যে স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচির সূচনা | Zee 24 Ghanta
Swachh Bharat Mission | রাজ্যে স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচির সূচনা | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 15, 2026, 05:45 PM IST
|
Updated: Jun 15, 2026, 05:45 PM IST
join
share
Swachh Bharat Mission | Launch of Cleanliness Drive Program in the State | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:08
Jahangir Khan | কখন হাত জোড়, কখন কান ধরে, ফলতার রাস্তায় প্যারেড পুষ্পার | Zee 24 Ghanta
05:49
Swachh Bharat Mission | রাজ্যে স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচির সূচনা | Zee 24 Ghanta
01:25
বিশ্বকাপের বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের নয়া পন্থা
01:25
World Football Championship | পেরুতে বিশ্বকাপের উন্মাদনা কম নয়, পুলিসের এক অনন্য নজির | Zee 24 Ghanta
02:01
World Football Championship | বিশ্বকাপে বাবা-ছেলের জুটি, তালিকায় রয়েছে কাদের নাম? | Zee 24 Ghanta
00:52
World Football Championship | গ্রুপ B ও গ্রুপ C-এর ম্যাচে টানটান উত্তেজনা | Zee 24 Ghanta
02:32
World Football Championship| দুই ভাই, বিশ্বকাপে খেলবে অন্য দেশের জার্সিতে | Zee 24 Ghanta
01:14
World Football Championship | গ্রুপ বি-র ম্যাচে কাতার, সুইৎজারল্যান্ডের ড্র | Zee 24 Ghanta
00:49
World Football Championship | প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খেল ব্রাজিল | Zee 24 Ghanta
01:00
World Football Championship | ইংল্যান্ড ফুটবল দলের জুতো, কিটস চুরি! | Zee 24 Ghanta
01:00
World Football Championship | প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খেল ব্রাজিল | Zee 24 Ghanta
03:27
World Football Championship | প্রথমে ম্যাচে মরক্কোর কাছে আটকে গেল ব্রাজিলের | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
বিখ্যাত সংবাদসংস্থায় ভয়ংকর ছাঁটাই: একসঙ্গে ২,০০০ কর্মীর চাকরি খেল অফিস, কর্মহীন হাজা
BBC Layoffs
5 min ago
2
রামমন্দিরে বড় তছরুপের অভিযোগ; রামলালার প্রণামী থেকে 'সরানো হয়েছে' ২০০ কোটি টাকা?
Ram Temple Donation Controversy
29 min ago
3
রাহুলের রহস্যমৃত্যুর তদন্তভার এবার CID-র হাতে, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
Rahul Arunoday Banerjee Death Case
1 hr ago
4
'গোঁফ' দিয়ে যায় চেনা: ভোলবদল করতে কাটলেন গুম্ফ, কেরলম থেকে মলদ্বীপ পালানোর প্ল্য়ান
Swapan Nandy
1 hr ago
5
মিঠুন-কন্যার 'ড্রিম বিচ প্রোপোজাল'! আংটি বদল সারলেন মিঠুন-কন্যা দিশানি, বিয়ের তারিখ
Dishani Chakraborty
1 hr ago