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TMC News | পটাশপুরে কান ধরে ওঠবোস তৃণমূল নেতার | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 09, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:40 PM IST
Public Humiliation: Local TMC leader forced to do squats holding ears amid severe corruption protests in Patashpur | Zee 24 Ghanta

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