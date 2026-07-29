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Madan Mitra | পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব, ইডির দুয়ারে মদন | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 29, 2026, 03:10 PM|Updated: Jul 29, 2026, 03:10 PM
Madan Mitra | Summoned in Municipal Recruitment Scam Case, Madan Mitra Reaches ED Office | Zee 24 Ghanta

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