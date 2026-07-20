/Vande Mataram | বন্দেমাতরমের অবমাননা রুখতে বড় পদক্ষেপ | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Vande Mataram | বন্দেমাতরমের অবমাননা রুখতে বড় পদক্ষেপ | Zee 24 Ghanta
Vande Mataram | বন্দেমাতরমের অবমাননা রুখতে বড় পদক্ষেপ | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 20, 2026, 12:45 PM
|
Updated: Jul 20, 2026, 12:45 PM
join
share
Vande Mataram | Major step to prevent disrespect towards 'Vande Mataram' | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:11
আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয় স্পেনের
02:15
World Football Championship | বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য সোমবার স্কুল-কলেজে ছুটি! | Zee 24 Ghanta
06:15
Madan Mitra | 'শহীদের আসন নীচে আর সেলিব্রেটি ওপরে বসলে, আমার আপত্তি আছে' | Zee 24 Ghanta
04:53
Arup Biswas | 'এটাই প্রকৃত তৃণমূল, এই দলে আসার জন্য আমরা সবাইকে আহ্বান করছি' | Zee 24 Ghanta
07:40
Suvendu Adhikari | 'বাংলাকে নতুন করে গড়তে পরিশ্রম করেছেন শাহজি' | Zee 24 Ghanta
26:17
Amit Shah | 'দেশের সংস্কৃতি পুনরুত্থানের সংকল্প নিয়েছেন মোদীজি' | Zee 24 Ghanta
09:01
Amit Shah | দেশের প্রথম ভারতীয় ভাষা-ভিত্তিক জাদুঘরের উদ্বোধন শাহের | Zee 24 Ghanta
05:57
Abhishek Banerjee | আদালতের নির্দেশে অভিষেকের পার্টি অফিস ভাঙা বন্ধ | Zee 24 Ghanta
03:08
Sukanta Majumdar | তসলিমা নিয়ে বিস্ফোরক সুকান্ত, EXCLUSIVE জি ২৪ ঘণ্টায় | Zee 24 Ghanta
00:00
Ja Bolbo Satyi Bolbo | দিনের সাড়া ফেলা খবরের সেরা বিশ্লেষণ | EP 452 | Zee 24 Ghanta
02:53
Blood Bank | বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে 'পাচার' | Zee 24 Ghanta
02:43
World Football Championship | আমন্ত্রণ পেয়েও বিশ্বকাপ ফাইনালে যাচ্ছেন না আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
৩ শর্তে ভাঙবেন অনশন! স্পষ্ট ও দৃঢ় সোনম ওয়াংচুকের জোরালো বার্তা
Sonam Wangchuk
1 hr ago
2
মেসিদের কাঁদিয়ে স্পেনের উল্লাস! 'লা রোজা'র প্রাইজ মানি শুনলে আঁতকে উঠবেন
FIFA World Cup 2026 Prize Money
1 hr ago
3
বিশ্বকাপে হেরে অবসর নিচ্ছেন অশ্রুসজল মেসি? খেলবেন না কোপা আমেরিকাও? বিগ আপডেট
Will Messi Retire
1 hr ago
4
কীভাবে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন? ফাইনালে যে ৫ ঘটনা ম্যাচের মোড়ই ঘুরিয়ে দিল
Spain vs Argentina
2 hrs ago
5
'বন্দে মাতরমে'র প্রতি ইচ্ছাকৃত অসম্মান, অবমাননা, বাধা দেওয়ার ঘটনায় কড়া শাস্ত
Vande Mataram
2 hrs ago