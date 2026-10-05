Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /ভাষা নিয়েও মিথ্যাচার মমতার! সাওঁতালি ভাষা নিয়েও ভাঁওতাবাজি Mamata Banerjee-এর | Zee 24 Ghanta

ভাষা নিয়েও মিথ্যাচার মমতার! সাওঁতালি ভাষা নিয়েও ভাঁওতাবাজি Mamata Banerjee-এর | Zee 24 Ghanta

Published: Oct 05, 2026, 08:15 AM|Updated: Oct 05, 2026, 08:32 AM

Mamata's falsehood about language too! Mamata Banerjee's bluff over Santali language | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

ভাষা নিয়েও মিথ্যাচার মমতার! সাওঁতালি ভাষা নিয়েও ভাঁওতাবাজি Mamata Banerjee-এর
02:14
'সাধুসন্তদের অপমান বরদাস্ত নয়', VHP-র অনুষ্ঠানে যা বললেন CM Suvendu Adhikari
02:43
প্রচারের শেষদিনেও উধাও Mamata Banerjee! হার নিশ্চিত জেনেই ওয়াকওভার? | Zee 24 Ghanta
02:51
মেয়েরা নাকি গাড়ি চালাতে পারেন না! ছক ভেঙে নজর কাড়ছেন পারমিতা #shorts
02:49
Bohurupi: The Golden Daku | জি ২৪ ঘণ্টার নিউজরুমে হুক স্টেপ কৌশানীর | #shorts #Zee24Ghanta
00:35
Bohurupi: The Golden Daku | হুক স্টেপে মাতালেন কৌশানী | #shorts #Zee24Ghanta
00:48
Gyanesh Kumar | জ্ঞানেশ ইস্যুতে ইন্ডি জোটে ফাটল! | #shorts #Zee24Ghanta
00:22
রাজধানীর রাজনীতিতে সুবিধা না করতে পেরে শেষে ভরসা আরশোলা
00:13
Mamata Banerjee | দিল্লি থেকে ফিরলেন খালি হাতে তাই কি 'সর্বহারা' মমতার অবলম্বন 'আরশোলা'! | Zee 24 Ghanta
02:48
Opposition Protest | কলকাতা, মুম্বই, দিল্লিতে দফায় দফায় বিক্ষোভ বিরোধীদের! আটক ৭০০-র বেশি | Zee 24 Ghanta
06:00
নিমেষে ব্যারাকপুর থেকে কলকাতায়, কাজ শুরু ব্যারাকপুর মেট্রোর
03:12
RG Kar Case | আরজিকাণ্ডে নয়া মোড়! নির্যাতিতার সত্কার মামলা CBI-এ | Zee 24 Ghanta
03:18

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কীভাবে সুমিত রায় তাদের নামে সিম তুললেন, কালীঘাটের ৩ বাসিন্দাকে জেরা পুলিসের
2
3
4
5