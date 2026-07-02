हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
RG Kar News | TMC জমানায় আরজি কর নির্যাতিতার ভিসেরা নমুনায় কারসাজি! | Zee 24 Ghanta
RG Kar News | TMC জমানায় আরজি কর নির্যাতিতার ভিসেরা নমুনায় কারসাজি! | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 02, 2026, 08:25 PM
|
Updated: Jul 02, 2026, 08:25 PM
join
share
RG Kar News | Manipulation of viscera samples of the RG Kar victim during the TMC regime! | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
17:09
Saokat Molla | শওকত মোল্লাকে নিয়ে প্যারেড পুলিসের | Zee 24 Ghanta
05:36
Sebaashray Camp Scam | ডাক্তার পাঠাকে হুমকি! না মানায় বদলি!
02:45
Kalighat TMC | ঘর গোছাতে আসরে কালীঘাট তৃণমূল, ২১ জুলাই নিয়ে মোবাইল বার্তা মমতার | Zee 24 Ghanta
04:31
Debraj Chakraborty Arrested | তোলাবাজির টাকা কাকে দিয়েছিলেন দেবরাজ? মুখে কুলুপ ভাইপোর শাগরেদের! | Zee 24 Ghanta
14:16
Moukhali | শওকতের বেআইনি ক্যাফে ভাঙল বুলডোজার | Zee 24 Ghanta
01:47
Weather Update | দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ দুর্যোগের সতর্কতা! | Zee 24 Ghanta
04:38
Debraj Chakraborty Arrested | গ্রেফতার ভাইপো ঘনিষ্ঠ দেবরাজ! দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়েও হল না শেষ রক্ষা | Zee 24 Ghanta
02:17
World Football Championship | গোলের রেকর্ড নয়, বিশ্বকাপই লক্ষ্য এমবাপের | Zee 24 Ghanta
02:19
World Football Championship | গোল্ডেন বুটের দৌড়ে কে এগিয়ে? | Zee 24 Ghanta
01:51
World Football Championship | ইতিহাস গড়ে উৎসবে মাতল মেক্সিকো | Zee 24 Ghanta
00:35
Ritabrata Banerjee | ঋত-তৃণমূলকে ডেকে পাঠাল নির্বাচন কমিশন | Zee 24 Ghanta
01:47
RG Kar Case | আরজি কর মামলায় অফিসার বদল, তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা হাইকোর্টে | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
রথযাত্রার নিয়মে বিরাট বদল: পালটে গেল এত বছরের নিয়ম, ভক্তদের জন্য বড় ঘোষণা সরকারের
Digha Rath Yatra
28 min ago
2
নাইটরা পেল নিজেদের বিশ্বমানের স্টেডিয়াম! ইতিহাস লিখে শাহরুখ বললেন, 'স্বপ্ন বাস্তব'
Knight Riders Cricket Ground
32 min ago
3
বদলে গেল তারাপীঠের নিয়ম! এখন থেকে তারা মায়ের মন্দিরে ঢুকে কোনও ভাবেই
Tarapith
52 min ago
4
রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে: ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের,কত টাকা করে বাড়ছে ন্যূনতম মজুরি
West Bengal Workers Daily Wage Hike
53 min ago
5
জুলাইয়ের শুরুতেই 'সোনার হরিণ': সোনার দাম ছুঁল আকাশ, একলাফে বাড়ল আড়াই হাজার
gold price
1 hr ago