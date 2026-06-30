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Haldia Fire | সাতসকালে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে বিধ্বংসী আগুন | Zee 24 Ghanta
Haldia Fire | সাতসকালে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে বিধ্বংসী আগুন | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 30, 2026, 12:20 PM
|
Updated: Jun 30, 2026, 12:20 PM
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Haldia Fire | Massive Blaze Erupts at Haldia Petrochemicals Early Morning | Zee 24 Ghanta
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