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Bulldozer Action | বর্ধমানে বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেল অবৈধ নির্মাণ | Zee 24 Ghanta
Bulldozer Action | বর্ধমানে বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেল অবৈধ নির্মাণ | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 12, 2026, 05:30 PM IST
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Updated: Jun 12, 2026, 05:30 PM IST
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Demolition Drive: Massive bulldozer action flattens illegal constructions and encroached TMC party offices in Bardhaman | Zee 24 Ghanta
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