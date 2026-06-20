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Singur Plan | এবার সিঙ্গুরে নতুন শিল্প পার্ক গড়ে তোলার প্রস্তুতি | Zee 24 Ghanta
Singur Plan | এবার সিঙ্গুরে নতুন শিল্প পার্ক গড়ে তোলার প্রস্তুতি | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 20, 2026, 03:50 PM IST
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Updated: Jun 20, 2026, 03:50 PM IST
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Singur Plan | Massive preparation to build new Industrial Park in Singur | Zee 24 Ghanta
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