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Sreebhumi Sporting Club | লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে ত্রিপল উদ্ধার | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 12, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:20 PM IST
Tarpaulin Scam: Massive recovery of stolen government relief tarpaulins from Lake Town's Sreebhumi Sporting Club | Zee 24 Ghanta

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