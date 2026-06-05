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TMC News | বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ কতজন তৃণমূল সাংসদের? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 05, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:15 PM IST
Trinamool Parliamentary Collapse? Massive speculation as over 20 TMC MPs reportedly in touch with BJP | Zee 24 Ghanta

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