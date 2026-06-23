हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
World Football Championship | মেসি জ্বরে কলকাতা, শহরজুড়ে আর্জেন্টিনার ফ্যান | Zee 24 Ghanta
World Football Championship | মেসি জ্বরে কলকাতা, শহরজুড়ে আর্জেন্টিনার ফ্যান | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 23, 2026, 11:55 PM IST
|
Updated: Jun 23, 2026, 11:55 PM IST
join
share
Messi Fever Grips Kolkata Fans Celebrate Argentina's Dominance in 2026 World Cup
Recommended Videos
03:56
RSS | সঙ্ঘে যোগদানের হিড়িক! এক মাসে রেকর্ড আবেদন | Zee 24 Ghanta
08:35
Mamata Banerjee | চেয়ারের পর এবার দলের প্রতীক হাত ছাড়াও স্রেফ সময়ের অপেক্ষা মমতার ? | Zee 24 Ghanta
06:49
World Football Championship | বিশ্বকাপে মেতে উঠেছে কলকাতা! মেসি না নেইমার, কলকাতা কার পক্ষে? | Zee 24 Ghanta
02:38
Aroop Biswas | মেসিকাণ্ডে দ্বিতীয়বার হাজিরা সিনিয়র বিশ্বাসের, ৩ ঘণ্টা জেরা অরূপকে | Zee 24 Ghanta
01:56
World Football Championship | অপেক্ষার অবসান! মাঠে নামছেন নেইমার | Zee 24 Ghanta
03:32
West Bengal Budget 2026 | শিল্পে খতম সিন্ডিকেট-রাজ! শিল্পে বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta
02:43
World Football Championship | এক মেসেজেই বিশ্বকাপের টিকিট! | Zee 24 Ghanta
04:04
কুপোকাত তৃণমূল, মুখ্যমন্ত্রীর জেলাতেই নতুন প্রাপ্তি! পূর্ব মেদিনীপুরে 'ট্রিপল ইঞ্জিন'
03:24
World Football Championship | ব্রাজিল শিবিরে বড় সুখবর, হলুদ জার্সিতে ফিরছেন পোস্টার বয় | Zee 24 Ghanta
01:54
World Football Championship | আজ ইতিহাস গড়বেন মেসি? | Zee 24 Ghanta
05:37
West Bengal Budget 2026 | কথা রাখল নতুন সরকার, ফলতা এখন মডেল, কী কী হবে সেখানে?
07:22
West Bengal Budget 2026 | 'আগে উত্তরবঙ্গের মানুষ হাপিত্যেশ করে বসে থাকতেন' | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
অদৃষ্টের লিখন! আত্মীয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে আসার পথে মৃত্যু মহিলার
accident in burdwan
56 min ago
2
১৭ কোটির বিয়েবাড়ি বুকিং করে বিয়ে ঠিক হওয়ার পরেই হবু বরকে ৪০০ ফুট গভীর খাদে ঠেলে ফেল
Lohagad Fort Murder
1 hr ago
3
একটাকেও বাঁচতে দেবেন না: বিধানসভায় ঋতব্রতদের বিরুদ্ধে সরব কুণাল
Kunal ghosh
1 hr ago
4
মহিলাদের দেওয়া হবে ২১ হাজার টাকা, বাজেটে বড় ঘোষণা সরকারের, কারা পাবেন?
West Bengal Budget 2026
2 hrs ago
5
কেন 'মাস্টারশেফ ইন্ডিয়া'র প্রস্তাব ফিরিয়ে ছিলেন সঞ্জীব কাপুর?
Sanjeev Kapoor
2 hrs ago