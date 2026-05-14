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Metro Update | শুক্রবার থেকে চিংড়িঘাটায় শুরু হচ্ছে মেট্রোর কাজ, কোন রুটে যান চলাচল? | Zee 24 Ghanta Originals

Published: May 14, 2026, 08:25 AM IST|Updated: May 14, 2026, 08:25 AM IST
Metro Update | Metro work begins at Chingrighata from Friday, which routes will be affected for traffic movement? | Zee 24 Ghanta Originals

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