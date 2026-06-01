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Abhishek Banerjee | অভিষেকের বাড়িতেই মিনি হাসপাতাল, অভিষেককে দেখতে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | Zee 24 Ghanta
Abhishek Banerjee | অভিষেকের বাড়িতেই 'মিনি হাসপাতাল', অভিষেককে দেখতে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 01, 2026, 07:30 AM IST
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Updated: Jun 01, 2026, 07:30 AM IST
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Abhishek Banerjee | 'Mini hospital' set up inside Abhishek's residence; Mamata Banerjee visits to check on him | Zee 24 Ghanta
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