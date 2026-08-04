हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Mamata Banerjee | আরও খালি কালীঘাট তৃণমূল শিবির? NCPI-তে যোগ আরও ২ সাংসদের? | Zee 24 Ghanta
Mamata Banerjee | আরও খালি কালীঘাট তৃণমূল শিবির? NCPI-তে যোগ আরও ২ সাংসদের? | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 04, 2026, 04:50 PM
|
Updated: Aug 04, 2026, 04:50 PM
join
share
Mamata Banerjee | More Desertions from Kalighat TMC Camp? Two More MPs Likely to Join NCPI? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
06:58
NCPI | মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে NCPI সাংসদদের বৈঠক, রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ | Zee 24 Ghanta
05:01
Kshudiram Tudu | মন্ত্রীর হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক! ভুয়ো পরিচয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগ
04:13
অ্যানার্কি বনাম পিছুর হঠার রাজনীতি, বিরোধী শিবিরের দেউলিয়াপনা প্রকাশ্যে?
02:47
সাংসদদের 'আসা যাওয়ার মাঝে' ১৭ সাংসদদের 'ঘর ওয়াপসি'র দাবি কুণালের
05:20
Dilip Ghosh | 'দলে এইসব লোকের এন্ট্রি হবে না, দল সতর্ক আছে', হুঁশিয়ারি দিলীপের
04:13
Malda News| মালদহে আরও এক 'টুলু'র হদিশ, উদ্ধার কোটি কোটি টাকা | Zee 24 Ghanta
03:57
Burdwan Medical College | কলমের এক খোঁচায় বেড়ে গেল ফেল করা ছাত্রদের নম্বর! | Zee 24 Ghanta
04:23
Mamata Banerjee | কমিশনের রায়ের আগেই 'প্ল্যান বি' ? বিপক্ষে গেলেই নতুন প্রতীক? | Zee 24 Ghanta
02:04
ভাঙড়ে ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের | Zee 24 Ghanta
02:41
আটার বস্তার আড়ালে ট্রাকে কাফ সিরাপ পাচারের চেষ্টা, গ্রেফতার ট্রাকের চালক
03:18
Iskcon Mid-Day Meal | পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের দায়িত্বে ইসকন | Zee 24 Ghanta
02:51
Census | শুরু জনগণনা, কীভাবে করবেন অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন? | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
২ সপ্তাহের মৃত শাবককে নিয়ে ৬ দিন সাঁতার মায়ের! সঙ্গে ১৪ ডলফিন, চোখ ভিজল নেটপাড়ার
2
রাজনীতির বিগ ব্রেকিং: ৪ সাসেই মোহভঙ্গ? ৩ নয়, ৬ জন NCPI সাংসদ ফিরছেন তৃণমূলে? তোলপাড়
3
'দাঁড়াতেই পারছেন না, কমছে না ব্যথা!’, বন্ধ শ্যুটিং, মারাত্মক চোট পেয়ে মুখ খুললেন রশ
4
ভয়ংকর অভিযোগে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি!CJP পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার পরই বিপাকে অভিজিৎ
5
'ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা উচিত', ব্যাখ্যা দিলেন তসলিমা