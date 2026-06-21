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Mosarraf Hossain | তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা মোশারফ হোসেনের | Zee 24 Ghanta
Mosarraf Hossain | তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা মোশারফ হোসেনের | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 21, 2026, 04:30 PM IST
|
Updated: Jun 21, 2026, 04:30 PM IST
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Major Blow For TMC | Mosarraf Hossain resigns as Trinamool Minority Cell State President | #shorts #Zee24Ghanta
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