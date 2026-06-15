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NCPI News | সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ NCPI, সাংসদদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট | Zee 24 Ghanta
NCPI News | সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ NCPI, সাংসদদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 15, 2026, 12:45 PM IST
|
Updated: Jun 15, 2026, 12:45 PM IST
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NCPI News | NCPI re-launches itself on social media, posts congratulating the newly joined MPs | Zee 24 Ghanta
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