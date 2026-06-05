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TMC News | বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগে ২০ জনের কাছাকাছি তৃণমূল সাংসদ, এবার ভাঙছে তৃণমূলের সংসদীয় দলও? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 05, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:05 PM IST
TMC News | Nearly 20 TMC MPs in Touch with BJP, Is the Trinamool Parliamentary Party Also Headed for a Split? | Zee 24 Ghanta

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