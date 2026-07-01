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RG Kar Case | আরজি কর মামলায় অফিসার বদল, তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা হাইকোর্টে | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 01, 2026, 11:55 AM|Updated: Jul 01, 2026, 11:55 AM
RG Kar Case | Officer changed in RG Kar case; investigation progress report submitted to High Court | Zee 24 Ghanta

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