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Pakistan | পাকিস্তানের ছেলেমানুষি! পাক পিএমও-র পোস্টে SCO-র গ্রুপ ফটোতে বাদ মোদী

Published: Sep 01, 2026, 07:00 PM|Updated: Sep 01, 2026, 07:07 PM

Pakistan PMO Post Omits PM Modi from SCO Group Photo Zee 24 Ghanta

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