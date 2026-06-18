Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Papiya Adhikari | মেসি দাদা আসুন... একটিবার... কিছুক্ষণের জন্য, Exclusive পাপিয়া অধিকারী

Papiya Adhikari | 'মেসি দাদা আসুন... একটিবার... কিছুক্ষণের জন্য,' Exclusive পাপিয়া অধিকারী

Published: Jun 18, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:15 PM IST
papiya adhikari says messi to come india again

Recommended Videos

Papiya Adhikari | 'মেসি দাদা আসুন... একটিবার... কিছুক্ষণের জন্য,' Exclusive পাপিয়া অধিকারী
03:35
TMC News | বিরোধী দলনেতা বিতর্কের মাঝেই বিধানসভা অধিবেশন, কে পাবে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি | Zee 24 Ghanta
03:26
Ritabrata Banerjee | শোভন দেবের করা মামলায় মমতা শিবিরে অস্বস্তি, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই | Zee 24 Ghanta
01:57
Aroop Biswas | বেসরকারি ব্যাঙ্ককে চিঠি তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসের | Zee 24 Ghanta
06:39
World Football Championship | বিশ্বকাপের মঞ্চে নজরকাড়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত! | Zee 24 Ghanta
01:56
Udayan Guha | গারদে উদয়ন গুহ! নেক্সট কে? | Zee 24 Ghanta
04:15
World Football Championship | বিশ্বকাপের রেকর্ডবুক খুললেই চমক | Zee 24 Ghanta
02:14
Suvendu Adhikari | আরও ১ দিন বাড়ল জনকল্যাণ শিবিরের সময়সীমা বৃদ্ধি | Zee 24 Ghanta
03:57
World Football Championship | আলভারেজকে বার্তা টম হল্যান্ডের | Zee 24 Ghanta
01:48
World Football Championship | ২০১০-এর ইতিহাস ফিরছে আবার? | Zee 24 Ghanta
01:32
Aroop Biswas | এবার মেসির কাঠগড়ায় প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস | Zee 24 Ghanta
04:07
World Football Championship | আলোচনায় ভোজিনহা! কে তিনি? | Zee 24 Ghanta
03:14

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জয়েন্টে প্রথম সল্টলেকের শ্বাশত,প্রথম ১০-এ কারা?দেখুন মেধাতালিকা- কবে থেকে কাউন্সেলিং
wbjee 2026 result24 min ago
2
TMC Crisis37 min ago
3
Megatrend Investing1 hr ago
4
Cristiano Ronaldo1 hr ago
5
Holy Kaaba2 hrs ago