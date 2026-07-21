हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Abhishek Banerjee | যারা যে ভাষা বোঝে, তাদের সেই ভাষাতেই বোঝানো হবে | Zee 24 Ghanta
Abhishek Banerjee | 'যারা যে ভাষা বোঝে, তাদের সেই ভাষাতেই বোঝানো হবে' | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 21, 2026, 06:55 PM
|
Updated: Jul 21, 2026, 07:13 PM
join
share
Abhishek Banerjee | ‘People Will Be Answered in the Language They Understand’ | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:11
Shahid Minar | রাজ্যে পালাবদলের পর বড় আকারে শহিদ দিবস পালন কংগ্রেসের | Zee 24 Ghanta
08:01
Mamata Banerjee | 'আপদগুলো বিদায় নিয়েছে, লড়াই জারি থাকবে' | Zee 24 Ghanta
21:06
CM Suvendu Adhikari | পরিবহণে বিরাট পদক্ষেপ, ৫০টি এসি বাসের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর
06:48
Mamata Banerjee | 'আপনারা ইঁদুর, আর আমরা সুন্দরবনের বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করি'
03:42
21 July | 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আছে ও থাকবে': তৃণমূল কর্মী | Zee 24 Ghanta
03:23
21 July | শহিদ মিনার চত্বরে কংগ্রেসের একুশে জুলাই,শিয়ালদহ স্টেশনে অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ | Zee 24 Ghanta
03:12
21st July | একুশের একাল-সেকাল! পালাবদলের পর প্রথম একুশে কেমন ছবি? | Zee 24 Ghanta
07:28
Weather Alert | আরও বাড়বে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, দক্ষিণ থেকে উত্তরে কী সতর্কতা?
07:40
21 July | একুশ নিয়ে ভাগাভাগি, আবেগের চার টুকরো | Zee 24 Ghanta
09:24
‘সারদা, রোজভ্যালির টাকা কে নিয়েছে? ফাইল খুলুক,’ অভিষেককে নিয়ে বিস্ফোরক মদন মিত্র
02:39
World Football Championship | মঞ্চই ছাড়ছিলেন না, ট্রাম্পের আদেখলাপনা দেখলেন?
02:06
World Football Championship | কোপা আমেরিকায় খেলবেন মেসি? | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
রাজ্য সরকারি কর্মীদের কপাল খুলল: ২০ শতাংশ ডিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা
West Bengal govt employee
28 min ago
2
'দেখলেই কাটতে থাকুন, হুকিং জিরো করতে হবে', চুরি রুখতে এবার 'বিদ্যুৎ প্রহরী' অ্যাপ!
Bidyut Prahari app
38 min ago
3
একের পর এক মৃত্যুর খবর, সিকিমের টানেলের ধস যেন আছড়ে পড়ল জলপাইগুড়ির চা বাগানে, আত্
Sikim Tunnel Collapse
54 min ago
4
একুশের মঞ্চেই গোঁসা কল্যাণের? মমতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি! বক্তব্য না শুনেই ছাড়েন মঞ্চ
kalyan banerjee
1 hr ago
5
'চুপ কেন, ক্ষমা চান!', শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিসি ‘বর্বরতা'য় মোদীকে বিঁধলেন রাহুল
Rahul Gandhi on student protest
1 hr ago