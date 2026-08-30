/Uttam Kumar | ‘মন কি বাতে’ মহানায়ক উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Uttam Kumar | ‘মন কি বাতে’ মহানায়ক উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta
Uttam Kumar | ‘মন কি বাতে’ মহানায়ক উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 30, 2026, 03:25 PM
|
Updated: Aug 30, 2026, 03:50 PM
join
share
Uttam Kumar | PM Modi Pays Tribute to Legendary Actor Uttam Kumar in ‘Mann Ki Baat’ | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:18
Durgapur Nehru Statue নেহরুর মূর্তি ভেঙে জঙ্গলে ফেলার অভিযোগে আন্দোলনে হাত শিবির
02:19
Uttam Kumar | ‘মন কি বাতে’ মহানায়ক উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রীর
03:29
Tapas Roy | Kunal Ghosh | তাপস রায়ের বাড়িতে কুণাল ঘোষ | Zee 24 Ghanta
05:39
Jhargram News | আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, কঠোর শাস্তির দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ
04:59
Jadavpur University | ক্যাম্পাসে মুছে ফেলা হল দেশবিরোধী স্লোগান | Zee 24 Ghanta
05:52
যখন তখন উল্টে যাচ্ছে বাইক, টোটো! লিলুয়ার রাস্তার হাল বেহাল
07:30
দেশবিরোধী স্লোগানে সাদা রং! যাদবপুরে শুরু আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ
02:31
রাতের কলকাতায় শুটআউট! আত্মীয়কে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি আত্মীয়ের
05:32
Suvendu Adhikari | সদ্য প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী | Zee 24 Ghanta
10:23
Suvendu Adhikari | রামপুরহাটে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর
31:14
Maya Satya Bhrom | 'সহজেই লোকে জাজমেন্টাল হয়ে যায়, একটা লেবেল লাগিয়ে দেয়'
02:09
Nirmal Ghosh | পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে আদালতে পেশ | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
এরা মেরেই ফেলবে, আমাকে বাঁচাও! মৃত্যুর ঠিক আগেই হাসপাতালে প্রসূতির শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল
2
সাতসকালেই তাপস রায়ের বাড়িতে কুণাল ঘোষ, কী কথা দুজনের?
3
দলবদলের বাজারে ইস্টবেঙ্গলের ধামাকা, ISL কাপ-শিল্ডজয়ী মোহনবাগান নক্ষত্র লাল-হলুদে
4
ভয়ংকর প্লাবনের ধ্বংসস্তূপের নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তবু বেঁচে ফিরলেন ৯৭ বছরের বৃদ্ধা!
5
কোনও হিন্দু যদি ভাবেন ভারতে কোনও মুসলিমের জায়গা নেই তাহলে তিনি হিন্দুই নন, নিউ ইয়র