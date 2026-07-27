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Kolkata Protest | ধর্মতলা-কাণ্ডে খালি পায়ে ‘গুন্ডা’দের দিয়ে পুনর্নির্মাণ পুলিসের | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 27, 2026, 05:15 PM|Updated: Jul 27, 2026, 05:15 PM
Kolkata Protest | Police Reconstruct Dharmatala Incident with Accused Made to Walk Barefoot | Zee 24 Ghanta

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