हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Polymer Indian Currency | দেশে চালু হতে চলেছে পলিমার নোট | Zee 24 Ghanta
Polymer Indian Currency | দেশে চালু হতে চলেছে পলিমার নোট | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 28, 2026, 11:30 PM
|
Updated: Jul 28, 2026, 11:30 PM
join
share
Polymer Indian Currency | Polymer Notes Set to Be Introduced in India | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
04:11
Sonam Wangchuk | মৃতদের পরিবারের চোখে জল, পাঁচতারা হোটেলে ককরোচদের উল্লাস! 'অসন্তুষ্ট' সোনম
02:46
Abhishek Banerjee | আমতলা পার্টি অফিস ঘিরে নতুন বিতর্ক | Zee 24 Ghanta
04:08
Polymer Indian Currency | দেশে চালু হতে চলেছে পলিমার নোট | Zee 24 Ghanta
03:23
Amphan Scam | ক্যাগ রিপোর্টে আমপান দুর্নীতির পর্দাফাঁস | Zee 24 Ghanta
02:41
Indranil Sen | আগাম জামিন বাতিল ইন্দ্রনীল সেনের | Zee 24 Ghanta
06:39
Kolkata CJP Protest | ধর্মতলায় ধুন্ধুমারকাণ্ডে ১৬ জন অভিযুক্তদের শর্তসাপেক্ষে জামিন আদালতের | Zee 24 Ghanta
03:05
POK Protest | পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে সংঘর্ষ, নির্বাচন ঘিরে অশান্তি | Zee 24 Ghanta
03:11
Narendra Modi FB | মোদীর সেলফি ভিডিও ব্লক, ক্ষমা চাইল মেটা | Zee 24 Ghanta
12:34
Blood Bank Scam | রক্তের রাহাজানি! বেলেঘাটা থেকে হাওড়া, ৬টি ব্লাড ব্যাঙ্কে পরপর রেইড | Zee 24 Ghanta
06:46
Blood Bank Scam | ৬টি ব্লাড ব্যাঙ্কে পরপর রেইড | Zee 24 Ghanta
02:18
CJP হুঁশিয়ারির পরেই বড় নির্দেশ বিহার সরকারের
06:50
Kolkata Protest | ধর্মতলা-কাণ্ডে খালি পায়ে ‘গুন্ডা’দের দিয়ে পুনর্নির্মাণ পুলিসের | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
দেশ জুড়ে চলা নিট প্রশ্নফাঁস কান্ডের মারাত্মক আন্দোলনের মাঝেই, CBI-এর চার্জশিট পেশ
NEET Paper leak
17 min ago
2
উত্তাল রাজধানী,প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ক্রোধে ফুটছে ককরোচরা:একজনের গায়ে হাত পড়লেই ২৪ঘণ্টা
Cockroach Janta Party
1 hr ago
3
কমনওয়েলথে ক্যাঙারু গর্জন, তালিকায় ভারত কত নম্বরে? সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ সংখ্যা কত?
CWG 2026
2 hrs ago
4
ধর্ষকদের পাশে দাঁড়ানো এক কদর্য,নোংরা লোক:নয়া শিক্ষামন্ত্রীকে বেনজির আক্রমণ রাহুলের
Rahul Gandhi
2 hrs ago
5
খুন-ধর্ষণ-শিশুদের যৌন নির্যাতন মামলার দাগী আসামীরা CJP-র বিক্ষোভে! দিল্লি পুলিসের ত
CJP Protest
3 hrs ago