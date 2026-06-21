हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Sovabazar News | বৃষ্টির জেরে শোভাবাজারে ভাঙল বাড়ির একাংশ | Zee 24 Ghanta
Sovabazar News | বৃষ্টির জেরে শোভাবাজারে ভাঙল বাড়ির একাংশ | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 21, 2026, 07:25 PM IST
|
Updated: Jun 21, 2026, 07:25 PM IST
join
share
Kolkata Building Collapse | Portion of a house collapses in Sovabazar due to heavy rain | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
35:15
PM Narendra Modi| জলেও 'জয় জওয়ান',৩টি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী | Zee 24 Ghanta
02:57
Aroop Biswas | অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ কালীঘাটের | Zee 24 Ghanta
02:24
Abhishek Banerjee | জোকা মেট্রো কারশেডের কাছে ৩০০ কোটি টাকা মাটি চুরির অভিযোগ | Zee 24 Ghanta
05:18
PM Narendra Modi | মোদীর বঙ্গ 'যোগ', সাধারণ মানুষের কী রায়? | Zee 24 Ghanta
02:29
Abhishek Banerjee PA | Sumit Roy | চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ সুমিতের বিরুদ্ধে | Zee 24 Ghanta
02:36
International Yoga Day | জেলায় জেলায় জমজমাট যোগ, কী ছবি দুর্গাপুরে? | Zee 24 Ghanta
05:48
International Yoga Day | জলের মধ্যেও যোগ! গুজরাতে ধরা পড়ল এক অন্য ছবি | Zee 24 Ghanta
03:05
Yoga Day 2026 | বাংলায় সাড়ম্বরে পালিত যোগ দিবস, কী বলছেন নেতা-নেত্রীরা? | Zee 24 Ghanta
01:44
Abhishek Banerjee PA | Sumit Roy | অভিষেকের চ্যালার বিরুদ্ধে আরও ১টি FIR | Zee 24 Ghanta
01:38
West Bengal Budget 2026 | সোমবার রাজ্য বাজেট, কী প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের? | Zee 24 Ghanta
09:20
Mosarraf Hossain | তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা মোশারফ হোসেনের | Zee 24 Ghanta
08:22
NEET Exam 2026 | ফের হতে চলেছে নিট, বির্পযয়ের কারণে সেনার বিমানে পাঠানো হয় প্রশ্ন | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
ঝাঁঝালো গন্ধে লুটিয়ে পড়লেন একের পর এক শ্রমিক, মৃত কমপক্ষে ৭; ফিরল ভোপালের ভ
Tamil Nadu gas leak
1 hr ago
2
হাতের মুঠোয় লেহ্-লাদাখ; খরচের ৫০ শতাংশই দেবে প্রশাসন! পর্যটকের স্বপ্নপূরণে বিরা
Ladakh
1 hr ago
3
অরূপকে শোকজ! জবাব সন্তোষজনক না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের
Arup Biswas show cause notice
2 hrs ago
4
ফের চোট পুরনো জায়গায়! বিশ্বকাপ থেকে কি ছিটকে গেলেন রাফিনহা? উদ্বেগ ব্রাজিলে
Raphinha injury update
2 hrs ago
5
ফিফার বল মহাকাশে! স্পেসের সঙ্গে বিশ্বকাপকে জুড়ল 'ট্রিওন্ডা'! তিন ঢে
Nasa
2 hrs ago