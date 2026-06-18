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World Football Championship | জয় ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ পর্তুগাল, রোনাল্ড পারবেন ঘুরে দাঁড়াতে? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 18, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:10 PM IST
World Football Championship | Portugal fail to snatch victory, can Ronaldo make a comeback? | Zee 24 Ghanta

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