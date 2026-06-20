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International Yoga Day | বঙ্গে যোগ দিবসের প্রস্তুতি তুঙ্গে, সেজে উঠেছে রেড রোড | Zee 24 Ghanta
International Yoga Day | বঙ্গে যোগ দিবসের প্রস্তুতি তুঙ্গে, সেজে উঠেছে রেড রোড | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 20, 2026, 11:40 AM IST
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Updated: Jun 20, 2026, 11:40 AM IST
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International Yoga Day | Preparations in Full Swing for Yoga Day in Bengal, Red Road Decked Up | Zee 24 Ghanta
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