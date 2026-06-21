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International Yoga Day 2026 | মোদীর বঙ্গ-যোগ | #shorts
International Yoga Day 2026 | মোদীর বঙ্গ-যোগ | #shorts
Published: Jun 21, 2026, 10:40 PM IST
|
Updated: Jun 21, 2026, 10:40 PM IST
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PM Modi's Bengal Yoga | Prime Minister performs Yoga in Kolkata on International Yoga Day 2026 | #shorts | Zee 24 Ghanta
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