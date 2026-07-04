हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Chandrima Bhattacharya | আমার বিশ্বাস যোগ্যতায় প্রশ্ন উঠেছে, আমারই ব্যর্থতা হয়তো... | Zee 24 Ghanta
Chandrima Bhattacharya | 'আমার বিশ্বাস যোগ্যতায় প্রশ্ন উঠেছে, আমারই ব্যর্থতা হয়তো...' | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 04, 2026, 06:55 PM
|
Updated: Jul 04, 2026, 06:55 PM
join
share
Chandrima Bhattacharya | 'Questions have been raised about my credibility; perhaps it is my own failure...' | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:17
Janatar darbar |'মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য করলে আমার ছেলে আর একবার জীবন পাবে!', সন্তান কোলে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে অসহায় বাবা!
10:56
TMC News | তৃণমূলের অন্দরে টান টান নাটক! প্রতীকের পর এবার কার্যালয় কার? | Zee 24 Ghanta
02:11
Janatar darbar |'অনেক চেষ্টা করেছিলাম, আমাদের কথা শোনা হয়নি!', জনতার দরবারে বিচার চাইচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা!| Zee 24 Ghanta
02:48
Weather Update | উত্তাল সমুদ্র, ঝড়-বৃষ্টি! দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের সতর্কতা | Zee 24 Ghanta
01:54
Kolkata Weather | দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের মেঘ, জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টি | Zee 24 Ghanta
02:33
World Football Championship | বিশ্বকাপে গোলের ঝড়, ইতিহাসের পাতায় হ্যারি কেন | Zee 24 Ghanta
02:15
World Football Championship | এবারের বিশ্বকাপই রোনাল্ডর ক্যারিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট? | Zee 24 Ghanta
01:34
Rath Yatra Special Train | রথযাত্রায় পুরী যেতে বড় সুবিধা, চালু একাধিক স্পেশাল ট্রেন | Zee 24 Ghanta
03:17
Amarnath yatra | শুরু হল অমরনাথ যাত্রা, খুশি দর্শনার্থীরা | Zee 24 Ghanta
02:24
World Football Championship | ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে এগোবে পর্তুগাল? কী বললেন বাইচুং ভুটিয়া | Zee 24 Ghanta
02:37
World Football Championship | বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েও দলের পাশে কঙ্গোর কোচ | Zee 24 Ghanta
01:02
Abhishek Banerjee PA | হাইকোর্টে থেকে খালি হাতে ফিরলেন ভাইপোর চ্যালা | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হাড়হিম ঘটনা:শনিবার সকালে ভরা পুণ্যার্থীদের মধ্যে হঠাত্ই গুলি
Kashi Viswanath Temple
1 hr ago
2
রাম মন্দিরের চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে বিস্কুট করার ছক! প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা?
Ayodhya Ram Temple
1 hr ago
3
পর্যটকদের এক ফোনেই মিলবে সহায়তা, চালু হচ্ছে হেল্পলাইন নম্বর, শিলিগুড়িতে পাইলট প্রক
Siliguri
1 hr ago
4
দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের হকার উচ্ছেদ নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর:নবান্নে বৈঠক
hawker eviction case
2 hrs ago
5
ধেয়ে আসছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গে রেকর্ড বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি লাল সতর্কতা
West Bengal Weather Update
3 hrs ago